  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:32
67
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Ливерпуль" подписал Исака за рекордные 125 млн фунтов

0 0

Его контракт с клубом рассчитан до 2031 года.

Нападающий сборной Швеции по футболу Александер Исак перешел в "Ливерпуль". Об этом сообщили пресс-служба английского клуба.

Контракт 25-летнего игрока с "Ливерпулем" рассчитан до 2031 года. Он будет выступать под 9-м номером. Сумма сделки оценивается в 125 млн фунтов стерлингов. Это самый дорогой трансфер в английском футболе. До этого рекордным трансфером был переход полузащитника Флориана Виртца из "Байера" в "Ливерпуль" за 116 млн фунтов.

Александер Исак играл в "Ньюкасле" с 2022 года. В составе "сорок" нападающий стал обладателем Кубка Лиги. На его счету 109 за клуб во всех турнирах и 62 забитых гола.

Ранее "Бавария" объявила о трансфере Луиса Диаса.

Видео: YouTube / Liverpool FC

Теги: александер исак, трансферы, фк ливерпуль, фк ньюкасл юнайтед
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии