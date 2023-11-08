"Ливерпуль" подписал Исака за рекордные 125 млн фунтов

Его контракт с клубом рассчитан до 2031 года.

Нападающий сборной Швеции по футболу Александер Исак перешел в "Ливерпуль". Об этом сообщили пресс-служба английского клуба.

Контракт 25-летнего игрока с "Ливерпулем" рассчитан до 2031 года. Он будет выступать под 9-м номером. Сумма сделки оценивается в 125 млн фунтов стерлингов. Это самый дорогой трансфер в английском футболе. До этого рекордным трансфером был переход полузащитника Флориана Виртца из "Байера" в "Ливерпуль" за 116 млн фунтов.

Александер Исак играл в "Ньюкасле" с 2022 года. В составе "сорок" нападающий стал обладателем Кубка Лиги. На его счету 109 за клуб во всех турнирах и 62 забитых гола.

Ранее "Бавария" объявила о трансфере Луиса Диаса.

Видео: YouTube / Liverpool FC