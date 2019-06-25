"Бавария" объявила о трансфере Луиса Диаса

СМИ сообщалось, что сумма сделки оценивается в 75 млн евро.

Полузащитник сборной Колумбии Луис Диас перешел в "Баварию". Об этом сообщили в пресс-службе мюнхенского клуба.

Контракт с 28-летним игроком заключен на четыре года. Он будет выступать в клубе под 14-м номером. В СМИ сообщалось, что сумма сделки оценивается в 75 млн евро.

Луис Диас играл в "Ливерпуле" с 2022 года. В составе "мерсисайдцев" полузащитник стал чемпионом Англии, завоевал кубок Англии и два кубка Лиги. Он провел за клуб 148 матчей во всех турнирах и забил 41 гол.

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Видео: YouTube / FC Bayern Munich