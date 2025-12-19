Зырянов рассказал о трансферных планах "Зенита"

По его словам, на данный момент команда укрепила состав.

Председатель правления футбольного клуба "Зенит" Константин Зырянов рассказал о трансферных планах сине-бело-голубых. Его слова приводит "Матч ТВ".

Зырянов отметил, что на данный момент команда укрепила состав. Он напомнил, что в зимнее трансферное окно в "Зенит" перешли Игорь Дивеев, Джон Джон и Джон Дуран. Также Зырянов добавил, что в нынешнем составе на каждой позиции присутствуют по три человека.

Поэтому теперь приоритетная линия этой трансферной кампании – дальнейшее трудоустройство кого‑то из игроков. Константин Зырянов, председать правления "Зенита"

Напомним, "Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Сергея Семака набрала 39 очков после 18 туров и отстает на один балл от лидирующего "Краснодара".

Ранее мы сообщали, что"Зенит" объявил о трансфере Джона Дурана.

Фото: fc-zenit.ru (Вячеслав Евдокимов)