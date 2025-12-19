  1. Главная
"Зенит" объявил о трансфере Джона Дурана
Сегодня, 14:59
Арендное соглашение действует до конца сезона-2025/26.

Нападающий футбольного клуба "Фенербахче" Джон Дуран, права на которого принадлежат "Аль-Насру", перешел в петербургский "Зенит". Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

"Зенит" и "Аль-Наср" договорились о переходе 22-летнего колумбийца на правах аренды. Дуран будет выступать за "Зенит" под девятым номером. Арендное соглашение действует до конца сезона-2025/26.

Джон Дуран играл в "Фенербахче" с лета 2025 года на правах аренды. В нынешнем сезоне нападающий провел за клуб 21 матч во всех турнирах и забил пять голов. До этого футболист выступал за "Астон Виллу" и "Аль-Наср".

Ранее Аршавин заявил, что не считает "Спартак" топ-клубом.

Фото: fc-zenit.ru

