Аршавин заявил, что не считает "Спартак" топ-клубом

Заместитель председателя правления футбольного клуба "Зенит" Андрей Аршавин заявил, что не считает московский "Спартак" топ-клубом. Об этом он заявил в интервью "Спорт-Экспрессу".

По словам бывшего игрока сине-бело-голубых, люди его поколения ассоциируют "Спартак" с красивым футболом. Он подчеркнул, что спустя 20 лет об этом можно забыть, поскольку за этот период красно-белые всего один раз становились чемпионами России.

Эмблема, история – все есть, но чемпионский футбол за 20 лет показали один раз. Андрей Аршавин, экс-футболист "Зенита"

В нынешнем сезоне "Спартак" идет на шесто месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда набрала 29 очков после 18 туров. Этой зимой "Спартак" возглавил испанский тренер Хуан Карлос Карседо.

Фото: fc-zenit.ru