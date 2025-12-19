  1. Главная
Агент Халка исключил вариант возвращения игрока в "Зенит"
Сегодня, 8:05
Форвард играл за сине-бело-голубых с 2012-го по 2016 год.

Патрисиа Мендес, агент бывшего нападающего "Зенита" Халка, исключила возвращение игрока в петербургский клуб. Об этом она заявила Sport24.

По словам агента, 39-летний очень привязан к сине-бело-голубым. Мендес отметила, что сейчас у Халка действующий контракт с "Атлетико Минейро", за который он играет с 2021 года.

Халк не планирует покидать Бразилию. Насколько мне известно, за последние годы официальных предложений из России он не получал. Патрисиа Мендес, футбольный агент

Напомним, Халк играл в "Зените" с 2012-го по 2016 год. В составе сине-бело-голубых нападающий стал чемпионом России и обладателем Кубка России. Бразилец провел за клуб 148 матчей во всех турнирах и забил 77 голов.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" отдал Эраковича в аренду "Црвене Звезде".

Фото: fc-zenit.ru

