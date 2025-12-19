"Зенит" отдал Эраковича в аренду "Црвене Звезде"

Защитник будет играть в сербском клубе до конца нынешнего сезона.

Защитник футбольного клуба "Зенит" Страхиня Эракович перешел в сербскую "Црвену Звезду". Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Клубы договорились об аренде 25-летнего футболиста. Эракович будет играть за "Црвену Звезду" до конца сезона-2025/26. Ранее в СМИ сообщалось, что сербский клуб может воспользоваться правом выкупа футболиста. Сумма выплаты оценивается в 3,5 млн евро. Также "Зенит" может получить 50% от его перепродажи.

Страхиня Эракович играет в "Зените с 2024 года. В составе сине-бело-голубых защитник стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России. В нынешнем сезоне сербский футболист провел за клуб 19 матчей во всех турнирах и отметился голевой передачей.

Фото: fc-zenit.ru (Вячеслав Евдокимов)