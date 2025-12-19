Аршавина признали лучшим футболистом России XXI века

Экс-игрок "Зенита" получил 466 очков по итогам голосования.

Бывшего игрока "Зенита" и сборной России Андрея Аршавина признали лучшим футболистом страны в XXI веке. Об этом сообщил "Спорт-Экпресс".

Издание организовало голосование, в котором приняли участие журналисты, представители крупных СМИ и спортивные комментаторы. Они выбрали лучшего российского футболиста первой четверти века.

Экс-игрок "Зенита" занял первое место. Аршавин получил 466 очков по итогам голосования. Второе место занял вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, получивший 433 очка. Тройку лидеров замкнул экс-защитник ЦСКА, "Челси" и "Зенита" Юрий Жирков (312).

Напомним, в составе "Зенита" Андрей Аршавин стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. На его счету 376 матчей в составе сине-бело-голубых и 80 голов.

Ранее Семак заявил, что "Зенит" хочет подписать нападающего.

Фото: fc-zenit.ru