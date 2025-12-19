Семак заявил, что "Зенит" хочет подписать нападающего

По его словам, в команде ощущается недобор на эту позицию.

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил о планах подписать нового нападающего. Об этом он рассказал в эфире "Матч ТВ".

По словам специалиста, сейчас в "Зените" остался Александр Соболев в качестве единственного форварда. Он подчеркнул, что она этой позиции также может сыграть Луис Энрике, но в команде ощущается недобор в атаке. Отметим, что в зимнее трансферное окно "Зенит" покинули Лусиано Гонду и Матео Кассьерра.

Конечно, мы занимаемся поиском ещё одного нападающего. Посмотрим, насколько получится. Сергей Семак, главный тренер "Зенита"

Напомним, "Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Сергея Семака набрала 39 очков после 18 туров и отстает на один балл от лидирующего "Краснодара".

Фото: fc-zenit.ru (Анна Мейер)