  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Семак заявил, что "Зенит" хочет подписать нападающего
Сегодня, 8:31
54
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Семак заявил, что "Зенит" хочет подписать нападающего

0 0

По его словам, в команде ощущается недобор на эту позицию.

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил о планах подписать нового нападающего. Об этом он рассказал в эфире "Матч ТВ".

По словам специалиста, сейчас в "Зените" остался Александр Соболев в качестве единственного форварда. Он подчеркнул, что она этой позиции также может сыграть Луис Энрике, но в команде ощущается недобор в атаке. Отметим, что в зимнее трансферное окно "Зенит" покинули Лусиано Гонду и Матео Кассьерра.

Конечно, мы занимаемся поиском ещё одного нападающего. Посмотрим, насколько получится.

Сергей Семак, главный тренер "Зенита"

Напомним, "Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Сергея Семака набрала 39 очков после 18 туров и отстает на один балл от лидирующего "Краснодара".

Ранее Орлов заявил, что не взял бы Месси в "Зенит".

Фото: fc-zenit.ru (Анна Мейер)

Теги: главный тренер, сергей семак, трансферы, фк зенит
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии