Орлов заявил, что не взял бы Месси в "Зенит"

По словам эксперта, футболист сломал бы игру сине-бело-голубым.

Футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что не взял бы нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в "Зенит". Об этом он заявил в эфире радио "Зенит".

По словам эксперта, сине-бело-голубым не нужен 38-летний аргентинец. Орлов считает, что Месси сломает игру "Зенита", так как все будут отдавать ему мяч. Отметим, что Месси играет в "Интер Майами" с 2023 года

Если бы я был главным тренером "Зенита" и мне предложили сейчас подписать Месси – я бы отказался. Сломает игру – все будут отдавать ему мяч. А что-что, но закрывать одного футболиста в России умеют. Геннадий Орлов, комментатор

Напомним, "Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Сергея Семака набрала 39 очков после 18 туров и отстает на один балл от лидирующего "Краснодара".

Ранее мы сообщали, что "Зенит" хочет подписать форварда "Фенербахче" Дурана.

Фото: fc-zenit.ru