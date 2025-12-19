"Зенит" хочет подписать форварда "Фенербахче" Дурана

Футболист играет в турецком клубе с лета 2025 года на правах аренды.

Нападающий футбольного клуба "Фенербахче" и сборной Колумбии Джон Дуран может перейти в "Зенит". Об этом сообщает газета L"Equipe.

По информации источника, сине-бело-голубые намерены приобрести 22-летнего игрока, права на которого принадлежат "Аль-Насру" из Саудовской Аравии. Отмечается, что в услугах Дурана также был заинтересован "Лилль", однако переговоры не увенчались успехом. Теперь "Зенит" является единственной командой, которая претендует на форварда.

Джон Дуран играет в "Фенербахче" с лета 2025 года на правах аренды. В нынешнем сезоне нападающий провел за клуб 21 матч во всех турнирах и забил пять голов. До этого футболист играл за "Астон Виллу" и "Аль-Наср".

Фото: fenerbahce.org