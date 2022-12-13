"Манчестер Сити" уступил "Саутгемптону" в четвертьфинале Кубка лиги

Команда пропустила оба мяча в первом тайме.

"Манчестер Сити" проиграл "Саутгемптону" в четвертьфинале Кубка английской лиги по футболу со счетом 0:2. Игра прошла на стадионе "Сэнт-Мери" в Саутгемптоне.

Оба мяча были забиты в первом тайме. Счет открыл Секу Мара. Преимущество хозяев удвоил Мусса Дженепо. "Манчестер Сити" завершил свое выступление на турнире.

В полуфинале Кубка лиги "Саутгемптон" сыграет с "Ньюкаслом". В другом полуфинале встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Ноттингем Форест".

Ранее мы сообщали, что гол Месси помог "ПСЖ" обыграть "Анже".

Видео: YouTube / Man City