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"Манчестер Сити" уступил "Саутгемптону" в четвертьфинале Кубка лиги

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Команда пропустила оба мяча в первом тайме.

"Манчестер Сити" проиграл "Саутгемптону" в четвертьфинале Кубка английской лиги по футболу со счетом 0:2. Игра прошла на стадионе "Сэнт-Мери" в Саутгемптоне.

Оба мяча были забиты в первом тайме. Счет открыл Секу Мара. Преимущество хозяев удвоил Мусса Дженепо. "Манчестер Сити" завершил свое выступление на турнире.

В полуфинале Кубка лиги "Саутгемптон" сыграет с "Ньюкаслом". В другом полуфинале встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Ноттингем Форест".

Ранее мы сообщали, что гол Месси помог "ПСЖ" обыграть "Анже".

Видео: YouTube / Man City

Теги: кубок английской лиги, фк манчестер сити, фк саутгемптон
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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