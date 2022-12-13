Гол Месси помог "ПСЖ" обыграть "Анже"

Это был первый матч футболиста после триумфа на ЧМ-2022.

Футбольный клуб "ПСЖ" обыграл "Анже" со счетом 2:0 в матче 18-го тура чемпионата Франции. Игра прошла на арене "Парк де Пренс" в Париже.

Счет открыл Уго Этикике в начале первого тайма. После перерыва второй мяч в ворота сборной гостей забил Лионель Месси. Гол был засчитан после просмотра через систему VAR. Это был первый матч для футболиста после триумфа в составе сборной Аргентины на чемпионате мира-2022 в Катаре.

В нынешнем сезоне Лионель Месси провел 20 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 14 голевых передач.

Ранее "Сочи" объявил о назначении Бердыева на пост главного тренера.

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