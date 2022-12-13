  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:03
17
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Гол Месси помог "ПСЖ" обыграть "Анже"

0 0

Это был первый матч футболиста после триумфа на ЧМ-2022.

Футбольный клуб "ПСЖ" обыграл "Анже" со счетом 2:0 в матче 18-го тура чемпионата Франции. Игра прошла на арене "Парк де Пренс" в Париже.

Счет открыл Уго Этикике в начале первого тайма. После перерыва второй мяч в ворота сборной гостей забил Лионель Месси. Гол был засчитан после просмотра через систему VAR. Это был первый матч для футболиста после триумфа в составе сборной Аргентины на чемпионате мира-2022 в Катаре.

В нынешнем сезоне Лионель Месси провел 20 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 14 голевых передач.

Ранее "Сочи" объявил о назначении Бердыева на пост главного тренера.

Видео: YouTube / Ligue 1 Uber Eats Official

Теги: лионель месси, фк анже, фк псж, чемпионат франции по футболу
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии