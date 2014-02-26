"Сочи" объявил о назначении Бердыева на пост главного тренера

Специалист приступит к своим обязанностям с нового года.

"Сочи" объявил о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера команды.

70-летний специалист приступит к своим обязанностям с нового года. Подробности соглашения не уточняются. Бердыев сменил на тренерском посту Александра Точилина. Однако фактически командой руководил старший тренер Вадим Гаранин.

Курбан Бердыев работал главным тренером казанского "Рубина", с которым стал двукратным чемпионом России. Он также возглавлял "Ростов", с котором занял второе место в сезоне 2015/16.

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Видео: ВКонтакте / Футбольный клуб "Сочи"