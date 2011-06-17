В Буэнос-Айресе команду вышли встречать миллионы болельщиков, которые заблокировали улицы

Футболистов сборной Аргентины эвакуировали на вертолетах с чемпионского парада в честь победы команды на чемпионате мира-2022 в Катаре.

В Буэнос-Айресе команду вышли встречать миллионы болельщиков, которые заблокировали улицы. Из-за этого автобус с футболистами не мог проехать до центра города. Их пришлось доставить на трех вертолетах в парке Рока.

Напомним, в финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 3:3. В серии пенальти точнее были аргентинские футболисты – 4:2.

Ранее мы сообщали, что сборная Аргентины по футболу прилетела в Буэнос-Айрес с Кубком мира.

Видео: YouTube / Bloomberg Quicktake: Now