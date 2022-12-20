Сборная Аргентины по футболу прилетела в Буэнос-Айрес с Кубком мира

Одним из первых из самолета вышел капитан команды Лионель Месси.

Сборная Аргентины по футболу прилетела в Буэнос-Айрес после победы на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Одним из первых из самолета вышел капитан команды Лионель Месси. Он держал в руках Кубок мира, который завоевала Аргентина на прошедшем турнире. В аэропорту Буэнос-Айреса футболистов встречали тысячи болельщиков.

Напомним, в финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 3:3. В серии пенальти точнее были аргентинские футболисты – 4:2.

Ранее мы сообщали, что доход FIFA от чемпионата мира в Катаре на $1 млрд превысил доход от турнира в России.

Видео: YouTube / AFP News Agency