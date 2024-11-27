В Аргентине задержали 150 участников акции протеста

Пострадавшими в ходе манифестации пенсионеров и футбольных фанатов стали 15-17 полицейских.

Правоохранительные органы в Аргентине задержали 150 человек во время акции протеста, который состоялся в центре Буэнос-Айреса. Соответствующей информацией с журналистами местного телеканала LN+ поделился министр безопасности Патрисия Буллрич. По словам иностранной чиновницы, ранения получили 15-17 полицейских.

Многие из людей, пришедших на эту манифестацию, — болельщики, левые — пришли готовыми убивать. Патрисия Буллрич, глава Минбезопасности Аргентины

Напомним, что 12 марта рядом со зданием конгресса прошла акция протеста. В шествии приняли участие пенсионеры, требующие улучшения качества жизни, а также пришедшие поддержать старшее поколение футбольные болельщики. Около двух тысяч человек собрались на центральной площади города, а также прилегающих к ней улицах. Активисты выразили недовольство низкими пенсиями и высокой стоимостью жизни. Практически сразу же начались стычки с сотрудниками правопорядка. Молодые люди забросали правоохранителей палками, бутылками и камнями. В ответ на эти действия полиция применила слезоточивый газ и водометы. Манифестанты пытались возводить баррикады, а также подожгли служебный автомобиль и мусорные баки.

При потасовке в парламенте Сербии пострадали три депутата.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости