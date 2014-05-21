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При потасовке в парламенте Сербии пострадали три депутата

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Сообщается, что спикера парламента облили водой.

При потасовке в парламенте Сербии пострадали три депутата. Об этом сообщил портал РТС.

Инцидент произошел во время первого заседания весенней сессии. Депутаты приняли повестку, в которой были поправки к закону об образовании в связи с массовыми акциями протеста из-за гибели 15 человек при обрушении на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Инцидент произошел в ноябре 2024 года.

После утверждения повестки произошло столкновение лидера оппозиции и его сторонников с сотрудниками службы безопасности и членами правящей коалиции. Во время потасовки депутаты от оппозиции зажгли фаеры. Также сообщается, что спикера парламента Ану Брнабич облили водой.

Ранее мы сообщали, что в Германии автомобиль наехал на толпу.

Видео: rts.rs

Теги: депутаты, драка, парламент, пострадавшие, сербия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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