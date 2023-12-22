При протестах в Буэнос-Айресе пострадали 15 человек

Полиция задержала двух человек.

При антиправительственных протестах около здания конгресса Аргентины пострадали 15 человек. Соответствующей информацией поделились местные журналисты из телеканала C5N. на текущий момент уточняется, что правоохранительные органы задержали двух митингующих.

Напомним, что активисты из Аргентины уже второй день собираются у здания законодательного органа страны, где в текущий момент рассматриваются экономические реформы нового президента Хавьера Милея.Шествия оппозиции перекрывали движение транспортных средств на проезжей части, а латиноамериканские силовики применяли в отношении нарушителей резиновые дубинки и пули, слезоточивый газ. В стране традиционным способом высказать власти свое недовольство являются хлопки и стук по бытовой кухонной утвари. Местное население считает неправильной политику в отношении девальвации валюты государства, резкого скачка цен на продукты питания, отсутствие роста в заработных платах. Также глава Аргентины давал обещание провести долларизацию и приватизацию, что ухудшило общие настроения среди граждан.

Эксперты прокомментировали протесты в Германии.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости