Эксперты прокомментировали протесты в Германии

К фермерам присоединились железнодорожники, дальнобойщики и рыбаки, а поддерживают их, по данным INSA, почти 70% немцев.

Почти неделю в Германии проходят протесты: к фермерам присоединились железнодорожники, дальнобойщики и рыбаки, а поддерживают их, по данным INSA, почти 70% немцев. Об этом пишет Telegram-канал "Мейстер".

Параллельно идут демонстрации левых сил и сторонников Палестины. Это заставляет власть нервничать: экономических демонстрантов она пытается купить частичным откатом реформ, а политических – подавить силой, как это произошло на пропалестинском митинге в Берлине. Бастуют немцы по разным поводам, но причина у всех одна – недовольство внутренней и внешней политикой правящей коалиции, также отсутствие взвешенной позиции в ближневосточном кризисе, что раздражает часть немецкого общества, особенно – мусульманскую.

Маргинализировать или проигнорировать протесты власти не могут, так как состав демонстрантов чрезвычайно широк. Решить их проблемы тоже – как в силу отсутствия ресурсов (резать субсидии фермерам решили не от хорошей жизни), так и в силу внутренних противоречий участников коалиции. А это значит, что политический кризис в ФРГ будет усугубляться. Позиции оппонентов Шольца, несомненно, усилятся. А в сентябре выборы в ландтаги Саксонии, Тюрингии и Бранденбурга (аналог Московской области для немцев), а также в Европарламент. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали ланы о выплатах за рождение третьего ребенка на дальнем Востоке.

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