Эксперты прокомментировали ланы о выплатах за рождение третьего ребенка на дальнем Востоке

Пионером этой меры стал Приморский край, выплачивающий 550 тыс. рублей дополнительно к федеральным деньгам.

Президент РФ Владимир Путин предложил ввести дополнительные выплаты за рождение третьего ребенка в регионах дальнего Востока. Об этом пишет Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты уточнили, что рождемость в дальневосточных регионах ниже среднероссийской, поэтому подобное предложение – это ожидаемый шаг в сторону тонкой настройки инструментов "материнского капитала". Пионером этой меры стал Приморский край, выплачивающий 550 тыс. рублей дополнительно к федеральным деньгам. Эти деньги могут идти на погашение ипотеки. Президент предложил распространить эту практику на Чукотку и другие субъекты региона, отличающиеся невысокой рождаемостью.

Со своей стороны заметим, что было бы логично распространить эту меру и на те многодетные семьи, что будут переезжать на Дальний Восток, например, при смене родителями места работы. Это заметно облегчит им поиск жилья и станет дополнительным стимулом к переезду для тех, кто с одной стороны заинтересован предложениями о работе, а с другой сомневается в возможности быстро найти жилье, подходящее для большой семьи. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что эксперты прокомментировали встречу дальневосточных бизнесменов с Путиным.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)