Эксперты прокомментировали встречу дальневосточных бизнесменов с Путиным

Предприниматели выражали желание активнее экспортировать – потенциал для этого есть, но проблемы логистики замедляют рост поставок в Азию и Китай.

На встрече с Владимиром Путиным дальневосточные предприниматели говорили о росте производства и открытии новых цехов, желании участвовать в реализации мастер-планов развития местных городов. Об этом пишет Telegram-канал "Мейстер".

При этом бизнесмены повторяли, что стабильность – мать инвестиций, и они хотят сохранения или улучшения льготных режимов на Дальнем Востоке. Также они выражали желание активнее экспортировать – потенциал для этого есть, но проблемы логистики замедляют рост поставок в Азию и Китай.

Оптимизм предпринимателей не лишен оснований – льготы и госпрограммы уже привели к тому, что инвестиции в основной капитал в регионе в три раза выше, чем в среднем по России. Правила игры благоприятствуют бизнесу и ему логично хочется их сохранения. Отдельно стоит отметить, что логистика по-прежнему остается слабым местом бизнеса – до центральной части России далеко географически, а в Китай везти товары приходится в объезд из-за ограниченного числа пунктов пропуска и мостов. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: ТАСС / Михаил Метцель