Cанкции были прежде всего направлены на уход нефтесервисных компаний: в том числе так думали отдельные бывшие специалисты в отрасли, переехавшие в другие страны.

В 2022 году Запад возлагали большие надежды на то, что санкции в нефтегазовой сфере приведут к серьёзным проблемам у российской нефтедобычи. Как отметили эксперты Telegram-канала "Мейстер" со ссылкой на Bloomberg, в 2024 году это мнение сменилось на констатацию того, что Россия "добилась очередного рекордного показателя в бурении, и продемонстрировала куда больший уровень независимости в нефтяной сфере, чем принято считать".

Телеграмры отметили, что санкции были прежде всего направлены на уход нефтесервисных компаний: в том числе так думали отдельные бывшие специалисты в отрасли, переехавшие в другие страны.

Таких случаев можно найти множество, от военной сферы, где даже добросовестные специалисты ждали больших проблем, например, с производством ракет, до медицины. Ни в одном случае санкции не стали катастрофой, и везде – стали стимулом для собственного роста, более или менее быстрого. Telegram-канал "Мейстер"

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