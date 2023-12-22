Эксперты прокомментировали поездку Путина на Чукотку

Руководители страны не посещали отдалённый край с 2008 года.

Президент РФ Владимир Путин впервые посетил Чукотку. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", поездка была неожиданной: руководители страны не посещали отдалённый край с 2008 года, тем более зимой.

Телеграмеры отметили, что Чукотка оставалась последним регионом, куда Путин до этого момента не приезжал лично. При этом программа визита выглядела довольно рутинно и состоялась из посещения теплиц, обсуждения ЖКХ и проблем местных жителей, а также льгот для многодетных семей Дальнего Востока.

Стоит отметить, что в огромном регионе с населением менее 50 тыс. жизнь не замерла: идет строительство мощного Баимского ГОКа, работает первая в России плавучая АЭС, планируется модернизация аэропорта Анадыря и строительство дорожной инфраструктуры. По росту инвестиций в 2023 году регион вообще занял первое место на Дальнем Востоке. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: ТАСС / Михаил Метцель