По данным Рослесинфорга, средний объём незаконно заготовленной древесины на 1 тыс. га снизился в 1,5 раза только за 2023 год, а за пять лет – с 6,9 до 0,8 куб.м.

Глава Рослесхоза Иван Советников назвал мифом рассуждения о том, что "Китай вырубит Сибирь" и отметил, что в РФ ежегодно вырубается около 200 млн куб.м древесины при разрешенном объёме в 600 млн куб.м. Слова чиновника прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

Также Советников добавил, что объёмы посадок нового леса превышают размеры вырубленных деревьев несколько лет подряд. Телеграмеры дополнили эту статистику, подчеркнув, что с 2022 года из России запрещён вывоз ценных пород древесины, а мониторинг за состоянием лесов постоянно усиливается. Это приводит к формированию новой структуры экспорта (и к постоянному сокращению незаконной вырубки леса. Как добавили телеграмеры, по данным Рослесинфорга, средний объём незаконно заготовленной древесины на 1 тыс. га снизился в 1,5 раза только за 2023 год, а за пять лет – с 6,9 до 0,8 куб.м.

Это не значит, что проблем в области лесоохраны совсем нет. Но они решаются. Поэтому если кто-то говорит, что Сибирь вот-вот лысой останется из-за китайцев, то он либо еще не отрефлексировал изменившуюся реальность и транслирует архаичные слухи, либо занимается сознательным саботажем экономического сотрудничества с нашим ключевым торговым партнёром. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что госдолг Франции приблизился к 114% от ВВП.

Фото: Pxhere