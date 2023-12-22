Госдолг Франции приблизился к 114% от ВВП: мнение экспертов

Новый 2024 год начался не лучшим образом для европейской страны.

Новый 2024 год начался не лучшим образом для Франции: премьер-министр Элизабет Борн ушла в отставку, а глава Минфина Брюно Ле Мэр отмечает в обращении к гражданам европейской страны, что самое сложное для экономики время ещё только впереди. Об этом пишет Telegram-канал "Мейстер".

Авторы поста обратили внимание на то, что госдолг Франции приблизился к 114% от ВВП, а дефицит бюджета равен 4,4%. Телеграмеры сравнили эти показатели с российскими, уточнив, что госдолг России за это же период составляет 17,1%, а дефицит бюджета в 2023 году, по предварительной оценке Силуанова, составил порядка 1,5%.

Конечно, проблемы французского бюджета начались не сегодня – страна живет не посредствам уже десятилетия, однако украинский кризис серьезно усугубил ситуацию. Telegram-канал "Мейстер"

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