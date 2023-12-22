Лунный модуль Peregrine столкнулся с техническими проблемами: мнение экспертов

Устройство не смогло с первого раза настроить направление солнечных батарей.

Лунный посадочный модуль Peregrine американской компании Astrobotic Technology столкнулся с технической проблемой спустя восемь часов после начала полёта. Устройство не смогло с первого раза настроить направление солнечных батарей. Инцидент прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Телеграмеры полагают, что неудача с луноходом стало ещё одним подтверждением того, что для успешных космических миссий требуется много летать, постоянно строить новые аппараты и быть готовым к потерям. Также авторы поста считают, что этот факт хорошо понимает Илон Маск, который в своих проектах, от Falcon 9 до Starship буквально штурмует небо.

Не знаем, сможет ли разработчик модуля – компания Astrobotic – повторить свою попытку. Возможно что и нет, уровень аффилированности с государством там не такой, как у того же Маска. Но точно знаем, что "Роскосмос" будет повторять свою. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Хуснуллин прокомментировал выполнение обязательств перед обманутыми дольщиками.

Фото: Astrobotic Technology