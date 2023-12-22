Хуснуллин прокомментировал выполнение обязательств перед обманутыми дольщиками: мнение экспертов

В 2019 году численность дольщиков достигла порядка 400 тыс. человек.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о выполнении обязательств перед обманутыми дольщиками. На это заявление обратили внимание эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста назвали дольщиков болезненной темой, преследовавшей страну на протяжении долгих лет. В 2019 году численность дольщиков достигла порядка 400 тыс. человек, что привело к прямому вмешательству президента. В результате были введены эскроу-счета, которые исключили возможность мошенничества в строительном сегменте.

В результате к 1 ноября 2023 года, согласно данным Фонда развития территорий, в России оставалось решить проблемы 64 тыс. дольщиков, из них 35 тыс. должны были получить помощь из федерального бюджета. Судя по словам Хуснуллина, эти обязательства были выполнены, и теперь регионы заканчивают свою часть работы (около 29 тысяч кейсов на ноябрь). Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV