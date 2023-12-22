Доля юаня в расчетах через SWIFT выросла до 5% к концу 2023 года

Пекин встает перед весьма интересной развилкой, которая, без преувеличения, определит архитектуру международной финансовой системы на ближайшие десятилетия.

Доля юаня в расчётах через международную систему SWIFT выросла с 2% в начале 2022 года до 5% к концу 2023. До лидера в лице доллара (85%) еще далеко, но евро на третье место потеснить удалось. Об этом пишет Telegram-канал "Мейстер".

При том, как отмечают авторы поста, SWIFT не учитывает расчёты с Россией, Ираном и другими подсанкционными странами, т.е. реально доля юаня в международной торговле заметно выше. Фактически он уже стал новой резервной валютой. Также телеграмеры уверены, что Пекин встает перед весьма интересной развилкой, которая, без преувеличения, определит архитектуру международной финансовой системы на ближайшие десятилетия. Они считают, что Китаю в перспективе нескольких лет нужно либо глубоко трансформировать свою экономику, либо форсировать переговоры с ближайшими партнерами по созданию каких-то новых платежных средств, альтернативных как доллару, так и юаню.

Если ваша валюта всем очень нужна, то ее курс растет вслед за спросом. Ваши товары становятся для всех дороже, а импорт, наоборот, доступнее вашим гражданам. Это неприятно практически для любой страны, что уж говорить про "всемирную фабрику" - Китай. Если вы хотите избежать подобного развития события, то единственный вариант – увеличить предложение валюты, т.е. так или иначе запустить печатный станок. Однако, чтобы купить у вас валюту, нужно все равно сначала что-то вам продать (ну или взять кредит, пообещав продать позже), т.е. давление на местных производителей все равно увеличивается, пускай и не так сильно и быстро. Telegram-канал "Мейстер"

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