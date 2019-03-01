Дмитрий Патрушев подвёл предварительные итоги года для АПК РФ

Агроэкспорт превысил $43 млрд и вырастет до конца 2023 года до $45 млрд.

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев подвёл предварительные итоги года АПК страны: как подсчитали в ведомстве, агроэкспорт превысил $43 млрд и вырастет до конца 2023 года до $45 млрд. На данные обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Кроме того, Россия побила второй в истории рекорд урожая зерновых и рекорд экспорта муки (более 1 млн тонн). В структуре экспорта второе место заняла масложировая продукция ($8,4 млрд, рост в 2,5 раза за 5 лет). Кроме того, всё больше выходит на иностранные рынки переработанная рыба, а страна намерена выйти на самообеспечение семенами на 75% в 2027 году. В прошлом году агроэкспорт составлял $41,6 млрд, что доказывает текущий рост, добавили телегамеры.

Учитывая, что дружественные страны имеют емкие рынки, перспективы дальнейшего роста экспорта у наших фермеров самые радужные. И особенно приятно, что в этом экспорте все больше занимают продукты с высокой добавленной стоимостью, такие как мясо, масло или филе рыбы. По сути, за последние 10 лет наше АПК уже перешло на новую и более сложную стадию развития, значительно диверсифицировав экспорт. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV