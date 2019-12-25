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Эксперты прокомментировали обращение Вучича к сербам
Сегодня, 12:01
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Эксперты прокомментировали обращение Вучича к сербам

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По мнению авторов поста, происходящее в Сербии – это классическая попытка цветной революции.

Президент Сербии Александр Вучич обратился к гражданам страны, заявив, что ночные беспорядке в Белграде готовились за рубежом. О планируемой операции предупредили дружественные страны, в том числе, РФ. На это обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

По мнению авторов поста, происходящее в Сербии – это попытка цветной революции, при которой неудобного лидера вначале пытаются дискредитировать с помощью протестов оппозиции требования внеочередных выборов. Также телеграмеры считают, что Запад недоволен нежеланием Вучича присоединяться к санкциям против РФ и менять позицию по Косово

Эти планы, как некогда и в случае с Эрдоганом, были сорваны вмешательством России, предупредившей Белград о попытке майдана. Отметим, что эти события дополнительно укрепят отношения с дружественной нам Сербией.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали открытие движения по трассе М-12 "Восток".

Фото: YouTube / Александар Вучић

 

Теги: алексаднр вучич, мейстер
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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