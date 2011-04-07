Эксперты прокомментировали открытие движения по трассе М-12 "Восток"

На Дальнем Востоке сегодня открыли второй путь очередного участка железной дороги от Хабаровска до Советской Гавани.

Открытие президентом движения по трассе "Восток", позволяющей за шесть часов доехать на машине от Москвы до Казани - еще одно звено в цепочке новых транспортных проектов, последовательно реализуемых по всей стране. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".

На Дальнем Востоке сегодня открыли второй путь очередного участка железной дороги от Хабаровска до Советской Гавани, части перспективного пути между Европой и Тихим Океаном, с пропускной способностью в 80 с лишним миллионов тонн.

Одновременное строительство и расширение железных дорог в восточной части страны, и развитие автодорожной сети в европейской части с дальнейшим прицелом в сторону Тюмени и Екатеринбурга - это залог экономического развития в перспективе, для которого транспортная связность важна не меньше, чем ресурсная и энергетическая обеспеченность. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Telegram / Автодор