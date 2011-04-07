Эксперты прокомментировали открытие движения по трассе М-12 "Восток"

Открытие президентом движения по трассе "Восток", позволяющей за шесть часов доехать на машине от Москвы до Казани - еще одно звено в цепочке новых транспортных проектов, последовательно реализуемых по всей стране. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".
На Дальнем Востоке сегодня открыли второй путь очередного участка железной дороги от Хабаровска до Советской Гавани, части перспективного пути между Европой и Тихим Океаном, с пропускной способностью в 80 с лишним миллионов тонн.
Одновременное строительство и расширение железных дорог в восточной части страны, и развитие автодорожной сети в европейской части с дальнейшим прицелом в сторону Тюмени и Екатеринбурга - это залог экономического развития в перспективе, для которого транспортная связность важна не меньше, чем ресурсная и энергетическая обеспеченность.
Telegram-канал "Мейстер"
Ранее эксперты прокомментировали результаты деятельности Правительства Москвы.
Фото: Telegram / Автодор
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