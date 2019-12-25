Эксперты прокомментировали результаты деятельности Правительства Москвы

Мэр озвучил вызовы, стоявшие перед городом, и достижения столицы за послдение годы.

Сергей Собянин выступил с ежегодным отчетом о результатах деятельности Правительства Москвы. Отчёт прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

Поднимались такие темы, как реагирование на вызовы пандемии и СВО, курс на развитие промышленности вопреки ситуации, обновление поликлиник и школ, выход железнодорожных диаметров далеко за границы столицы, искусственный интеллект на службе города и другие вопросы.

Мэр выступил в новом формате — телетрансляции, поэтому каждый москвич смог оценить итоги работы команды города, а также узнать, что ждет Москву далее. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Россия и Китай подписали протокол о санитарных требованиях к поставкам свинины.

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