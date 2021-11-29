Россия и Китай подписали протокол о санитарных требованиях к поставкам свинины

Для старта поставок осталось лишь согласование ветеринарного сертификата и аттестация российских предприятий-экспортеров.

Россия и Китай подписали протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к российской свинине, поставляемой в Поднебесную. Теперь для старта поставок осталось лишь согласование ветеринарного сертификата и аттестация российских предприятий-экспортеров. Об этом пишет Telegram-канал "Мейстер".



Напомним, что рынок крупнейшего в мире импортера свинины был закрыт для России в течение 15 лет. И если раньше это было терпимо – Россия и сама была импортером - то сейчас нет, ведь наша страна занимает 6-ю строчку рейтинга крупнейших экспортеров свинины. Рынок КНР не пустой: кроме китайского производства там присутствуют крупные игроки из Канады, США и ЕС, однако пример успешной экспансии нашей свинины во Вьетнам показал, что наша продукция конкурента на мировом рынке.

Открытие рынка Поднебесной и занятие даже небольшой его части дадут стимул к дальнейшему росту свиноводства в России и росту экспорта высокопередельной продукции АПК. А это не только деньги для наших аграриев, но и новые рабочие места для жителей российского села. Telegram-канал "Мейстер"

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