Для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдовы упростят получение российского гражданства: мнение экспертов

Решение принято на фоне роста числа межэтнических конфликтов с участием выходцев из ряда других бывших советских республик.

Упрощенный режим приема в гражданство России граждан Белоруссии, Казахстана и Молдовы – ождаемая мера стимулирования "культурно близкой" миграции в Россию на фоне роста числа межэтнических конфликтов с участием выходцев из ряда других бывших советских республик.

Технически логичным расширением этой практики было бы введение облегченного режима миграции для представителей всех коренных народов России, не имеющих национальной государственности за ее пределами.

Сюда по списку войдет весь перечень от а (адыги) до я (якуты), включая, естественно и русских, а заодно будут сняты все возможности для обвинений в преференциях по национальному признаку. Telegram-канал "Мейстер"



Ранее мы сообщили о том, что ушедшие из РФ компании понесли убытки более чем на $103 млрд.

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