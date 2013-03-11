Сумма названа без учёта упущенной выгоды от прекращения работы в стране.

Ушедшие из России западные компании понесли убытки в размере свыше $103 млрд. Таким образом, финансовый бойкот в итоге сыграл на пользу страны: имущество иностранных корпораций выкупили по выгодным ценам, а бывшим владельцам придётся платить дополнительные сборы за выход из активов. Об этом пишет The New York Times. На публикацию обратили внимание авторы Telegram-канала "Мейстер".

Как отмечают эксперты, $ умма названа без учёта упущенной выгоды от прекращения работы в стране, гле у многих компаний уже сложилась позитивная репутация. Например, у канадского золотодобытчика Kinross Gold, который продал российские активы за $340 млн, выручка в РФ на 2021 год составила $862,8 млн.

Для тех, кто поддался давлению евроатлантических властей, 145-миллионный рынок России оказался потерян надолго, если не навсегда, а вместе с ним и гарантированный доход на годы вперед. В средне- и долгосрочной перспективе эта недополученная прибыль превысит прямой убыток от выхода из активов, делая цифры потерь еще более болезненными для западных бизнес-элит. Telegram-канал "Мейстер"

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