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В Аргентине обрушился десятиэтажный отель

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Отмечается, что в момент обрушения в отеле находились семь-девять человек, в том числе рабочие.

В Аргентине обрушился десятиэтажный отель. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Инцидент произошел в ночь на 29 октября в Буэнос-Айресе. Прибывшие к зданию спасатели ведут работу по расчистке завалов для спасения людей. Отмечается, что в момент обрушения в отеле находились семь-девять человек, в том числе рабочие. На месте работают пожарные и спасательные службы, медики и службы безопасности.

Ранее мы сообщали, что в США вертолет врезался в радиобашню.

Видео: YouTube / Cronica TV

Теги: аргентина, буэнос-айрес, обрушение, отель
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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