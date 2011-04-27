По данным СМИ, несколько человек погибли.

В США вертолет врезался в радиобашню. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел вечером 20 октября в Хьюстоне. По данным СМИ, несколько человек погибли в результате столкновения вертолета с радиовышкой. В полиции отметили, что на борту летательного аппарата находились четыре человека, среди них ребенок. Никто из находившихся на земле в момент происшествия не пострадал. Ведется расследование и выяснение всех обстоятельств трагедии.

Ранее мы сообщали, что в Пакистане в результате взрыва рядом с аэропортом погибли два человека.

Видео: YouTube / WFAA