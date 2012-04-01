По предварительным данным, сработало самодельное детонирующее устройство.

В Пакистане в результате взрыва рядом с аэропортом погибли два человека, которые являются гражданами КНР. Об этом сообщило посольство Китая в Исламабаде..

Инцидент произошел вечером 6 октября около международного аэропорта имени Джинны в городе Карачи. На автоколонну компании Port Qasim Electric Power Company "было совершено террористическое нападение". Местные власти склоняются к версии о том, что ЧП произошло в результате приведения в действие самодельного детонирующего устройства. Также в результате взрыва пострадали около 10 человек.

Ранее мы сообщали, что в аэропорту Лас-Вегаса во время посадки загорелся самолет.

Видео: YouTube / NDTV