О пострадавших не сообщалось, пассажиры и экипаж были эвакуированы.

В аэропорту Лас-Вегаса во время посадки загорелся самолет авиакомпании Frontier Airlines. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Инцидент произошел в Международном аэропорту имени Гарри Рида. Самолет, выполнявший рейс по маршруту Сан-Диего - Лас-Вегас, загорелся во время жесткой посадки. О пострадавших не сообщалось, пассажиры и экипаж были эвакуированы. Выясняются причины произошедшего.

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Видео: YouTube / ABC7