Доход FIFA от чемпионата мира в Катаре на $1 млрд превысил доход от турнира в России

Джанни Инфантино рассказал об успешном проведении ЧМ в 2022 году.

Доход FIFA (Международной федерации футбола) от чемпионата мира в Катаре на один миллиард долларов превысил доход от международного турнира, который проводился на территории России в 2018 году. Соответствующее заявление на пресс-конференции с журналистами сделал глава ФИФА Джанни Инфантино. Эксперт пояснил, что сейчас речь идет о 7,5 миллиардов долларах.

Доход ФИФА - На $1 млрд больше, чем четыре года назад. Джанни Инфантино, глава ФИФА

Напомним, что чемпионат мира по футболу в Катаре стартовал 20 ноября. Матч за третье место будет сыгран 17 декабря между сборными Марокко и Хорватии. А 18 декабря запланирован финал международного мероприятия. Чемпионский титул разыграют между собой команды Аргентины и Франции. Оба матча запланированы на 18 часов вечера по московскому времени.

В ФИФА рассказали об организации турнира с участием сборных из четырех конфедераций.

Фото и видео: YouTube / Guardian Football

