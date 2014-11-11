В ФИФА рассказали об организации турнира с участием сборных из четырех конфедераций

Джанни Инфантино рассказал об играх "в весенней паузе".

В FIFA (Международной федерации футбола) рассказали об организации турнира с участием сборных из четырех различных конфедераций. Соответствующей информацией с журналистами на пресс-конференции поделился глава ФИФА Джанни Инфантино. Эксперт пояснил, что данное событие будет проведено во время весенней паузы по матчам национальных команд.

Мы решили, что в десятидневное окно в марте будем организовывать турнир между четырьмя сборными из разных конфедераций. Чтобы было больше матчей между командами с разных континентов. Джанни Инфантино, глава ФИФА

Напомним, что 1 июня 2022 года был организован матч победителей чемпионатов Европы и Южной Америки, который получил название "Финалиссима". В игре принимали участие спортсмены, представляющие Аргентину и Италию. Победа досталась первым - с результатом 1:0. После этого мероприятия Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о проведении "Финалиссимы" с участием победителей женского чемпионата Европы и Кубка Америки.

Глава FIFA: в чемпионате мира 2025 года примут участие 32 команды.

Фото и видео: YouTube / Guardian Football