Глава FIFA: в чемпионате мира 2025 года примут участие 32 команды

Джанни Инфантино рассказал, что место проведения турнира не выбрано.

В клубном чемпионате мира по футболу 2025 года примут участие 32 национальные команды. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами в Катаре сделал глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Эксперт пояснил, что специалисты еще не определились с местом организации данного спортивного события.

В феврале 2023 года в Марокко пройдет клубный чемпионат мира, который должен был состояться в 2022 году. Новый турнир с 32 клубами пройдет в 2025 году. Джанни Инфантино, глава FIFA

Напомним, что клубный чемпионат мира проводится с 2000 года, хотя в период с 2001 по 2004 год турнир не проводился. Сейчас действующим победителем считается английская команда "Челси". наиболее титулованным клубом является испанский "Реал", которому удалось завоевать трофей четыре раза. В последнем розыгрыше принимали участие семь команд.

Инфантино назвал чемпионат мира по футболу в Катаре лучшим в истории.

Фото и видео: YouTube / Guardian Football