Инфантино назвал чемпионат мира по футболу в Катаре лучшим в истории

Глава FIFA оценил организацию мероприятия в 2022 году.

Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре стал лучшим в истории по мнению главы FIFA Джанни Инфантино. Соответствующее заявление эксперт из Международной федерации футбола сделал в ходе пресс-конференции с журналистами. Он напомнил СМИ о том, что совета ФИФА был единодушен в вопросе высокой оценки организации данного спортивного мероприятия. При этом наибольшее количество болельщиков прибыли в страну из США, Саудовской Аравии, Индии, Мексики и Южной Кореи.

На турнире была продемонстрирована уникальная сплоченность, благодарю всех, кто принимал в нем участие, кто внес свой вклад в то, чтобы сделать этот чемпионат мира лучшим в истории. Джанни Инфантино, глава ФИФА

Напомним, что до этого Джанни Инфантино назвал лучшим чемпионатом мира турнир, прошедший в России в 2018 году. Тогда чемпионом мира стала национальная сборная из Франции. Спортсмены смогли обыграть в финале турнира обыграла команду Хорватии со счетом 4:2.

Инфантино считает, что в футбол должны играть команды, а не государственные режимы.

Фото и видео: YouTube / Guardian Football