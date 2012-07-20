Глава FAFA рассказал о роли спорта в объединении людей, а не разделении.

президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино считает, что в футбол должны играть команды, а не государственные режимы. Соответствующее заявление руководитель FIFA сделал в ходе пресс-конференции с журналистами, выступая в преддверии открытия Чемпионата мира в Катаре. Таким образом специалист прокомментировал вопрос СМИ об участии иранской сборной в турнире. Корреспондент хотел узнать о том, нормальной ли является ситуация, при которой сборная Англии будет выступать против страны, в которой нарушаются права женщин и сексуальных меньшинств. Инфантино напомнил о том, что в Иране проживает 80 миллионов человек, и не все они "живут плохо".

Не государственные режимы играют между собой, между собой играют футбольные команды. Вы хотите еще одну мировую войну? Если у нас будет возможность проводить турниры в Иране, то мы должны поехать туда, чтобы, возможно, что-то изменить. Вы думаете, что там живут монстры? Джанни Инфантино, глава FIFA

Эксперт добавил, что несмотря на то, что в Великобритании живет 60 миллионов человек, не все эти граждане являются "хорошими без исключения". Инфантино призвал бороться за объединение людей, а не их разделение.

Глава FIFA Инфантино считает, что болельщики смогут обойтись без пива на стадионе.

Фото и видео: YouTube / GBNews