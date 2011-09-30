Глава FIFA Инфантино считает, что болельщики смогут обойтись без пива на стадионе

Эксперт напомнил о том, что в фан-зонах продажа алкоголя будет разрешена, но не на стадионах.

Глава FIFA, итальянец Джанни Инфантино считает, что болельщики смогут обойтись без пива на стадионах во время проведения Чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году. Соответствующее заявление руководитель Международной федерации футбола (ФИФА) сделал в ходе пресс-конференции с журналистами. Президента попросили прокомментировать решение о запрете продажи алкогольного напитка фанатам. Он напомнил СМИ о том, что в стране будут действовать определенные фан-зоны, в которых болельщики будут способны купить себе пиво.

Это одна из главных проблем, с которой мы столкнулись. Каждое решение на этом ЧМ является совместным решением Катара и ФИФА, оно обсуждается и принимается согласованно. Джанни Инфантино, глава FIFA

Эксперт отметил, что его личное мнение заключается в том, что "с вами ничего не случится", если вы на протяжении трех часов откажетесь от употребления пива. Инфантино напомнил, что аналогичные законы принимаются властями во Франции, Португалии и Шотландии. Напомним, что чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Инфантино обвинил в лицемерии западных критиков Катара за обращение с рабочими-мигрантами.

Фото и видео: YouTube / GBNews