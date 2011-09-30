Инфантино обвинил в лицемерии западных критиков Катара за обращение с рабочими-мигрантами

Глава FIFA напомнил о двойных стандартах Европы в вопросах морали.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино обвинил в лицемерии и двойных стандартах западных и европейских критиков Катара из-за за обращения властей страны с рабочими-мигрантами, которые занимались созданием объектов инфраструктуры к турниру. Соответствующее заявление руководитель сделал в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами, посвященной началу Чемпионата мира по футболу 2022 года. Спортивные мероприятия пройдут с 20 ноября по 18 декабря на восьми аренах в пяти городах Катара.

Мне трудно понять критику. Мы должны инвестировать в помощь этим людям, в образование и дать им лучшее будущее и больше надежды. Многие вещи не идеальны, но реформы и перемены требуют времени. Джанни Инфантино, глава FIFA

По словам главы FIFA, европейцам следует извиниться за то, что они делали с миром на протяжении последних трех тысяч лет, а уже потом пытаться говорить со странами о моральных нормах. Инфантино добавил, что очень небольшое количество западных компаний интересуется проблемой отношения к рабочим-мигрантам, так как они зарабатывают на Катаре миллиарды долларов ежегодно. В ФИФе напомнили, что если бизнес затронет этот вопрос, то это негативно скажется на прибыли, поэтому ситуация замалчивается.

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Фото и видео: YouTube / GBNews