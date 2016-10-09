Президент ФИФА призвал к прекращению огня на Украине

Президент ФИФА (FIFA) Джанни Инфантино на неформальном обеде, организованном на саммите G20 в Индонезии, призвал лидеров стран "Большой двадцатки" помочь в прекращении боевых действий на территории Украины в перид проведения Чемпионата Мира-2022. Международное спортивное событие должно будет проводиться на территории Катара.

У меня к вам есть предложение: договориться о временном прекращении огня - пусть недолгом, пусть это будет один месяц, на время проведения чемпионата. Или об устройстве гуманитарных коридоров, или чего-то подобного. Джанни Инфантино, глава FIFA

С собой на индонезийский остров Бали Джанни Инфантино привез официальный мяч с Чемпионата мира-2022. В конце своей речи спортивный специалист попросил каждого из присутствовавших на торжественном обеде подписать его. Напомним, что прошлый ЧМ по футболу проводился в 2018 году на территории РФ. При этом Украина хочет добиться того, чтобы ЧМ в 2030 году состоялся на ее территории.

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Фото и видео: YouTube / metrotvnews