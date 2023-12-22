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Месси признали лучшим футболистом 2023 года по версии ФИФА

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Форвард получил 48 голосов.

Нападающего "Интер Майами" и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси признали лучшим игроком 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония прошла 15 января в Лондоне.

36-летний игрок получил 48 баллов по итогам голосования, в котором участвовали капитаны и тренеры национальных сборных, а также журналисты и болельщики. Столько же баллов получил форвард "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд. Однако по количеству первых мест от капитанов Месси обошел конкурента.

В 2023 году Лионель Месси стал чемпионом Франции в составе "ПСЖ". Летом форвард перешел в "Интер Майами", с которым выиграл Кубок лиг. В октябре прошлого года футболист получил награду "Золотой мяч".

Ранее мы сообщали, что сборные России и Сербии по футболу могут провести товарищеский матч в Петербурге.

Видео: YouTube / CSPN FC

Теги: лионель месси, лучший футболист года, фифа, фк интер майами
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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