Сборные России и Сербии по футболу могут провести товарищеский матч в Петербурге

Встреча может пройти в марте 2024 года, если УЕФА и ФИФА дадут положительный ответ

Футбольные сборные России и Сербии могут провести товарищеский матч на "Зенит Арене" в Санкт-Петербурге. Главное условие — получение разрешения от Союза европейских футбольных ассоциации (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Как пишет издание Tanjug со ссылкой на Футбольный союз Сербии, встреча может состояться 21 или 22 марта 2024 года.

Напомним, что российская сборная и футбольные клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. Поэтому возможная встреча с европейской сборной для подопечных Валерия Карпина может стать первой с того периода.

Всего сборная России по футболу за 2023 год провела восемь матчей, три из которых не были официальными. В частности тогда были обыграны сборные Ирака (2:0), Камерун (1:0) и Куба (8:0). С командами Ирана и Кении была зафиксирова ничья.

Фото: ВКонтакте / Сборная России по футболу